نيويورك تغرق ودعوات لتجنب السفر

وتم إرسال بعض العاملين في ونيوجيرسي إلى منازلهم مبكرا ظهر أمس الخميس قبل ساعة الذروة المسائية.وحثت في المدينة الناس على تجنب السفر غير الضروري، محذرة من احتمالية حدوث فيضانات في الشوارع والأقبية ووسائل النقل العام.فيما أعلنت حالة الطوارئ في نيويورك ونيوجيرسي مع وصول العواصف.وقالت حاكمة نيويورك : "أحث جميع سكان نيويورك على البقاء متيقظين، ومتابعة آخر التطورات، واتخاذ الحذر حيث نتوقع هطول أمطار غزيرة مع احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة. وتقف الوكالات الحكومية على أهبة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والفيضانات المحلية، وسيتم مراقبة الوضع في الوقت الحقيقي لضمان سلامة جميع سكان نيويورك في مسار العاصفة".وأوقفت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية حركة المسافرين في نيويورك والمناطق المحيطة.وألغيت أو تأخرت مئات الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطارات نيوارك ولاغوارديا وجي إف كيه.وسجل مطارا "جي إف كيه" ونيوارك تأخيرا متوسطه ثلاث ساعات ونصف، بينما شهد تأخيرا لمدة ساعتين ونصف بسبب الأحوال الجوية.ووفقا لرئيس في مقاطعة كارول، تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة بعد أن علق طفل في مصرف للعواصف في جبل آيري بولاية ماريلاند.