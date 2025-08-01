ترامب يتحدث عن أكبر فضيحة في تاريخ أمريكا

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "الخداع في موضوع تدخل ، روسيا، روسيا، انكشف تماما بشكل مطلق. الحقائق مكتوبة ومُقدمة بوضوح تام. إنها أكبر فضيحة في تاريخ ".وأضاف ترامب أن المسؤولين عن كل ذلك يجب أن يعاقبوا بشكل جدي وبشدة.في يوليو، نشرت مديرة الأمريكية تولسي غابارد أدلة دامغة على أن إدارة أوباما فبركت مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.وأضافت غابارد أن سلطات ستقدم قريبا المزيد من الأدلة على وجود مؤامرة لتضخيم مسألة التدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016.وفي 20 يوليو وجه ترامب الاتهام إلى أوباما بالتزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.وأفادت نيوز بأنه تم العثور على وثائق من الملف المفبرك عن "التدخل الروسي" في سرية بمكتب التحقيقات الفيدرالي. وذكرت القناة أن الوثائق تحمل الطابع ، وكان من المقرر إتلافها لاحقا.