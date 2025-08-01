النفط يتراجع بعد احتمال زيادة إنتاج أوبك+

بحلول الساعة 14:09 بتوقيت غرينتش، انخفضت 88 سنتاً، أو 1.23%، لتصل إلى 70.82 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب الوسيط الأميركي 1.53 دولار، أو 2.21%، ليصل إلى 67.73 دولار.أفاد ثلاثة أشخاص مطلعون على المناقشات بين أعضاء وحلفائها، بأن اتفاقاً لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر أيلول قد يُعقد يوم الأحد، وقال مصدر رابع مطلع على محادثات أوبك+ إن المناقشات بشأن حجم الزيادة جارية، وإن الزيادة قد تكون أقل.