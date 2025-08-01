ترامب: عار على الجميع ما يجري في غزة

ووصف الرئيس الأمريكي الأوضاع الإنسانية في قطاع بـ"المفجعة والمؤسفة والكارثية"، مؤكدا أن ما يجري "عار على الجميع"، لكنه امتنع عن تصنيفها كـ"إبادة جماعية".وأشار إلى إلى أنه "لا يعرف إلى أين ستؤول الأمور في غزة".وجاءت تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد في ، ردا على سؤال صحفي حول توصيفه لما تشهده غزة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته قدمت مؤخرا مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة، ونحن نساعد ماليا في هذا الوضع". وانتقد غياب نتائج ملموسة لتلك المساعدات، قائلا: "لا أرى أي نتائج على الأرض".وكان ترامب قال في تصريح سابق إن: "الأطفال في غزة يتضورون جوعا. الوضع مروع، ويجب على الجميع الاعتراف بذلك، ما لم يكونوا بلا ". لكنه ربط إنهاء المعاناة في غزة بـ"استسلام حماس"، قائلا: "الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي أن تطلق حماس سراح الرهائن وتستسلم".وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات متزايدة للولايات المتحدة بشأن استمرار دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تحذر منظمات من مستويات غير مسبوقة من الجوع والدمارفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور غزة غدًا لمراجعة سير إيصال المساعدات الإنسانية.وأضاف أن ويتكوف اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي ، وناقشا تفاصيل المساعدات وآليات وصولها.وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيتلقى تقريرا مفصلا بعد الزيارة، في وقت ينتظر فيه تحركا أكثر فعالية للحد من الكارثة المستمرة في قطاع غزة.