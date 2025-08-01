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ويتكوف يزور غزة الخميس لتقييم وضع المساعدات
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ترامب: عار على الجميع ما يجري في غزة
دوليات
2025-08-01 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
238 شوهد
قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن ما يجري في قطاع
غزة
"مفجع ومؤسف وعار وكارثي".
ووصف الرئيس الأمريكي الأوضاع الإنسانية في قطاع
غزة
بـ"المفجعة والمؤسفة والكارثية"، مؤكدا أن ما يجري "عار على الجميع"، لكنه امتنع عن تصنيفها كـ"إبادة جماعية".
وأشار إلى إلى أنه "لا يعرف إلى أين ستؤول الأمور في غزة".
وجاءت تصريحات
ترامب
خلال مؤتمر صحفي عُقد في
البيت الأبيض
، ردا على سؤال صحفي حول توصيفه لما تشهده غزة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته قدمت مؤخرا مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، مضيفا: "أردت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة، ونحن نساعد ماليا في هذا الوضع". وانتقد غياب نتائج ملموسة لتلك المساعدات، قائلا: "لا أرى أي نتائج على الأرض".
وكان ترامب قال في تصريح سابق إن: "الأطفال في غزة يتضورون جوعا. الوضع مروع، ويجب على الجميع الاعتراف بذلك، ما لم يكونوا بلا
رحمة
". لكنه ربط إنهاء المعاناة في غزة بـ"استسلام حماس"، قائلا: "الطريقة الأسرع لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة هي أن تطلق حماس سراح الرهائن وتستسلم".
وتأتي هذه التصريحات وسط انتقادات متزايدة للولايات المتحدة بشأن استمرار دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تحذر منظمات
الإغاثة الدولية
من مستويات غير مسبوقة من الجوع والدمار
في سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيزور غزة غدًا لمراجعة سير إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن ويتكوف اجتمع برئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، وناقشا تفاصيل المساعدات وآليات وصولها.
وأكد البيت الأبيض أن ترامب سيتلقى تقريرا مفصلا بعد الزيارة، في وقت ينتظر فيه
المجتمع الدولي
تحركا أكثر فعالية للحد من الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
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