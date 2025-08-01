رداً على تصريحات مسؤول روسي.. ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين

وقال "أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة بالقرب من ، تحسبا لتجاوز تصريحات مدفيديف التحريضية الحدود".ويوم أمس، طلب ميدفيديف، من ترمب أن "يتذكر امتلاك لقدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي توجد لديها كملاذ أخير"، وذلك وسط مناوشات كلامية بين الطرفين.ووجه ترمب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال، أمس، انتقادات حادة لميدفيديف الذي يشغل منصب نائب رئيس الروسي، بعد أن قال إن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية عقابية على روسيا، ومشتري النفط الروسي "لعبة إنذارات"، وخطوة أقرب إلى حرب بين روسيا والولايات المتحدة.وكتب ترمب: "قولوا لميدفيديف، الرئيس الروسي السابق الفاشل، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيساً لروسيا، أن ينتبه لكلامه. إنه يدخل منطقة خطرة للغاية!"، موجهاً تحذيره الثاني للحليف المقرب من الرئيس في الأسابيع القليلة الماضية.وقال ترمب، في 29 تموز، إن أمام روسيا "10 أيام من اليوم"، للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، أو مواجهة رسوم جمركية عليها، وعلى مشتري النفط منها.ولم تشر موسكو، التي وضعت شروطها الخاصة للتوصل للسلام، والتي تقول إنها ترقى إلى حد المطالبة باستسلامها، حتى الآن إلى أنها ستمتثل لمهلة ترمب."اليد الميتة الأسطورية"وقال ميدفيديف إن تصريح ترمب أظهر أن روسيا يجب أن تستمر في مسار سياستها الحالية.وأضاف في منشور على "تليجرام": "إذا كانت بعض الكلمات الصادرة عن رئيس روسي سابق قد أثارت رد فعل عصبي من رئيس ، صاحب الرفيع والعظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء بشكل صحيح وستواصل المضي في مسارها الخاص".وقال إن على ترمب أن يتذكر "مدى خطورة اليد الميتة الأسطورية"، في إشارة إلى نظام قيادة روسي شبه آلي سري، مصمم لإطلاق صواريخ موسكو النووية في حالة النيل من قيادتها في ضربة قاضية من عدو.