شرطي يرتكب "مجزرة" بحق عائلته ثم ينتحر.. هذه التفاصيل

وفي التفاصيل، وقعت الجريمة المروعة في حوالي الساعة 06:45 صباح اليوم الجمعة، في منزل يقع في شارع 1731 بحي كارامان التابع لمنطقة "مركز أفندي" بمدينة . ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها، فإن الشرطي جوشكون سويليماز (35 عاما)، الذي تم نقله مؤخرًا إلى وحدة مكافحة الشغب في مديرية أمن قضاء جزيرة بمدينة شرناق، ولم يصطحب عائلته إلى مكان عمله الجديد، جاء قبل ثلاثة أيام في إجازة سنوية إلى منزل والدة زوجته حواء كوفان، حيث كانت تعيش زوجته وطفلاه.وفي ساعات الصباح الباكر، أطلق الشرطي سويليماز رصاصة على رأس زوجته نازلي سويليماز (33 عاما)، وابنه ياغيز (7 أعوام)، وابنته دورو (عامان)، أثناء نومهم، ثم أطلق النار على نفسه من الرأس بالسلاح ذاته. وعندما سمعت والدة الزوجة صوت إطلاق النار، خرجت إلى الشارع وهي تصرخ طالبة المساعدة من الجيران.وفور تلقي البلاغ، تم إرسال فرق من الشرطة والإسعاف إلى الموقع. وأظهرت الفحوصات التي أجراها المسعفون أن الأم وطفليها قد فارقوا الحياة. أما جوشكون، فقد نُقل في حالة حرجة إلى بمدينة دنيزلي، لكنه توفي في الطريق.ونُقلت جثث أفراد العائلة الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث إلى مشرحة لإجراء التشريح. وقد مزقت صرخات أقارب العائلة القلوب في أثناء نقل الجثامين من المنزل.وتبين أن جوشكون ونازلي تزوجا في عام 2017. وكان الشرطي قد ترك عائلته في منزل والدة زوجته عند توجهه إلى منطقة خدمته الجديدة في الشرق. كما أفادت المعلومات بأن سويليماز كانت عليه ديون في السوق تُقدَّر بنحو 6 إلى 7 ملايين ليرة تركية بسبب عمله في مجال بيع وشراء العقارات.