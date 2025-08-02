أكثر من 162 الف إيراني يدخلون العراق عبر منفذ مهران منذ بداية صفر

وقال قائد شرطة المحافظة العميد جمال سلماني، في تصريح تابعته ، إن "أكثر من 162 ألف زائر توجهوا إلى عبر منفذ الحدودي منذ بداية شهر صفر، لزيارة العتبات ".وأضاف "تم استحداث 9 مراكز شرطة متنقلة على طريق المنفذ، لتعزيز الأمن وتقديم الدعم للزائرين"، مشيرا الى "تسيير 10 دوريات أمنية لمرافقة الزائرين حتى الحدود العراقية، في إطار خطة أمنية وخدمية شاملة لتسهيل حركة الزائرين وضمان سلامتهم خلال عبورهم إلى الأراضي العراقية".