بعد اختفائه لأيام.. تفاصيل جديدة حول وفاة عم الفنانة أنغام

وتلقت الشرطة بلاغا بتغيب عم الفنانة ، فانتقلت إلى شقته السكنية لفحصها بعد تصاعد رائحة كريهة من داخلها، وعثرت داخل الشقة على جثمان رجل في العقد السابع من العمر يدعى "محمود ".وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان يعود لعم الفنانة أنغام وأنه متوفى منذ عدة أيام ولم يكتشف أحد وفاته لإقامته بمفرده، ولم تظهر على الجثمان أية إصابات ظاهرة تشير إلى وجود شبهة جنائية حتى الآن، كما تبين سلامة منافذ الشقة ومحتوياتها.وأمرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة الجيزة بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام للوقوف على ملابسات وفاته وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، التحريات لكشف ملابسات العثور على الجثة.