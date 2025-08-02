الأردن: قتلنا مسلحين حاولا التسلل من سوريا

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان: "تمكنت قوات حرس الحدود في فجر الجمعة من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة".وأضاف البيان: "جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم، ما أدّى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".وكثيراً ما تعلن القوات المسلحة الأردنية عن إحباط محاولات تسلل عبر الحدود، يكون هدفها أحياناً تهريب .وفي يناير (كانون الثاني)، اتفق وسوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما، ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والعمل على منع عودة تنظيم " ".