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معظمهم اجانب.. إعدام 8 أشخاص في السعودية
دوليات
2025-08-02 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
417 شوهد
أصدرت
وزارة الداخلية
السعودية
اليوم السبت، ثلاثة بيانات منفصلة بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي وسبعة آخرين من الجنسيتين
الصومالية
والإثيوبية، كاشفة النقاب عن جرائمهم.
وصدر عن الداخلية
السعودية
بيان بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" (إعدام)، بثلاثة جناة في منطقة نجران، جاء فيه: "أقدم كل من شريف إبراهيم أوسو وعلي عمر عبده أحمد ومحمد
عبدالسلام
قبوي - إثيوبيي الجنسية- على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه، ثم تأييده من
المحكمة العليا
، وصدر
أمر ملكي
بإنفاذ ما تقرر شرعا".
وأوضحت الداخلية أنه تم تنفيذ حُكم "القتل تعزيرا" بالجناة اليوم السبت 8 صفر 1447 هجري الموافق 2 أغسطس 2025 بمنطقة نجران.
كما أصدرت
وزارة الداخلية
بيانا بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا"، بأربعة جناة في منطقة نجران.
وبينت الوزارة أنه تم تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بالجناة اليوم بمنطقة نجران، خاتمة بيانها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة
المملكة العربية السعودية
على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة
المخدرات
، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله
الهادي
إلى سواء السبيل".
وجاء في بيان آخر صدر عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا"، بأحد الجناة في
منطقة عسير
: "أقدم عبد الله بن
سعيد بن
عايض آل مفلح - سعودي الجنسية - على قتل والدته جيهان بنت طه عويس - سعودية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى إلى وفاتها".
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