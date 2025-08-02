معظمهم اجانب.. إعدام 8 أشخاص في السعودية

وصدر عن الداخلية بيان بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" (إعدام)، بثلاثة جناة في منطقة نجران، جاء فيه: "أقدم كل من شريف إبراهيم أوسو وعلي عمر عبده أحمد ومحمد قبوي - إثيوبيي الجنسية- على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه، ثم تأييده من ، وصدر بإنفاذ ما تقرر شرعا".وأوضحت الداخلية أنه تم تنفيذ حُكم "القتل تعزيرا" بالجناة اليوم السبت 8 صفر 1447 هجري الموافق 2 أغسطس 2025 بمنطقة نجران.كما أصدرت بيانا بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا"، بأربعة جناة في منطقة نجران.وبينت الوزارة أنه تم تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بالجناة اليوم بمنطقة نجران، خاتمة بيانها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة ، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله إلى سواء السبيل".وجاء في بيان آخر صدر عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا"، بأحد الجناة في : "أقدم عبد الله بن عايض آل مفلح - سعودي الجنسية - على قتل والدته جيهان بنت طه عويس - سعودية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها مما أدى إلى وفاتها".