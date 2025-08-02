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صحيفة أمريكية: البنتاغون في حالة اضطراب
دوليات
2025-08-02 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
123 شوهد
نشرت صحيفة "
وول ستريت
جورنال" الأمريكية مقالا أكدت من خلاله أن البنتاغون في حالة اضطراب بسبب أخطاء رئيسه بيت هيغسيث، الذي يرى بعض المسؤولين أنه قد يكون مقصرا في أداء مهامه.
وكتبت الصحيفة: "أدت سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها
وزير الدفاع
بيت هيغسيث إلى اضطراب داخلي في البنتاغون، وأثارت مخاوف بعض الجمهوريين في
الكونغرس
بشأن قدرته على إدارة الوزارة".
وأضاف المقال: "يكمن جوهر المشكلة في افتقار هيغسيث للخبرة الإدارية لمؤسسة ضخمة بحجم البنتاغون".
وأفادت الصحيفة أن
البيت الأبيض
لم يكن راضيا عن رفض هيغسيث إقالة رئيس أركانه، على الرغم من شكوك المسؤولين في كفاءة مرؤوسه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف أداء موظفي البنتاغون هو السبب في عدم إبلاغ الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بتعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأفادت الصحيفة أيضا أنه خلال فضائح التسريبات الأخيرة، تراجعت ثقة وزير الدفاع تدريجيا بالقيادة العسكرية للوزارة، محملا إياها مسؤولية التسريبات.
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