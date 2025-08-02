تظاهرات في تل أبيب بعد فيديو "الرهائن"

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي هذا الأسبوع الرهينتين الإسرائيليين إيفياتار ديفيد وروم براسلافسكي في حالة ضعف واضحة وتم عرض لقطات ديفيد غير المؤرخة بجانب صور لأطفال فلسطينيين يعانون من الجوع.وهما من بين خمسين رهينة لا يزالون في القطاع، ويُعتقد أن 20 منهم على الأقل على قيد الحياة.وأصدرت الفصائل المسلحة مقاطع الفيديو في ظل تعثر محادثات وقف إطلاق النار، وفي وقت يواجه فيه الفلسطينيون أزمة جوع متصاعدة في القطاع.وحضر ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، الساحة العامة اليوم السبت وسط الاحتجاجات، وذلك بعد يوم من زيارته لموقع مثير للجدل لتوزيع المساعدات في قطاع تدعمه .وقال مصدر حضر الاجتماع وفق شبكة CNN إن ويتكوف عقد في وقت لاحق "اجتماعًا عاطفيًا للغاية" استمر ما يقرب من ثلاث ساعات مع حوالي 40 ممثلاً عن عائلات الرهائن.