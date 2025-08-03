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صحة غزة: 119 ضحية بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة
دوليات
2025-08-03 | 09:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
33 شوهد
أفادت
وزارة الصحة الفلسطينية
في قطاع
غزة
أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 119 ضحية و866 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 60.839 شهيداً 149.588 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023".
وأضاف التقرير أن "حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 آذار 2025 بلغت حتى اليوم 9.350 شهيدا و37.547 إصابة".
وأشار إلى أن "عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات بلغ 65 شهيداً و511 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.487 شهيدا وأكثر من 10.578 إصابة".
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