السويداء تشتعل من جديد.. الداخلية السورية: مسلحون خرقوا اتفاق وقف النار

وبحسب بيان للوزارة، فان ، بكامل مفاصلها العسكرية والأمنية والخدمية، تسعى جاهدة لإنجاح الاتفاق وإعادة الأمن إلى مختلف مناطق السويداء، مشيرًا إلى استمرار عمل الحكومة في تأمين حياة المدنيين وإعادة الخدمات تدريجياً.وأوضح أن هذه المجموعات صعّدت من اعتداءاتها خلال الأيام الماضية، عبر شنّ هجمات على قوات الأمن في عدد من المواقع، واستخدمت القذائف والصواريخ، ما “أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من عناصر الأمن، في وقت واصلت فيه تنفيذ حملات إعلامية وطائفية مضللة لزعزعة الاستقرار”.وشدّد البيان على أن “هذه الخروقات تهدف إلى إفشال الجهود الرسمية وإثارة ، بدوافع شخصية وأهداف إجرامية، لافتًا إلى أن بعض تلك المجموعات ارتكبت أيضًا سرقات لمساعدات إغاثية، وارتكبت أعمال اعتقال غير قانونية بحق المدنيين”.