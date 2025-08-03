وقالت "قسد" في بيان إن "الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي ينفذها التنظيم في محاولة لإعادة إحياء نشاطه، بعد أكثر من 6 سنوات على انهياره الإقليمي الكامل في ".وتعد "قسد" الشريك المحلي الأبرز للتحالف الدولي بقيادة ، ضد " " أبرزها معركة عام 2017، والباغوز في آذار 2019.