لعب كرة القدم برؤوس الجثث.. من هو دريوسي؟

من هو نبيل دريوسي، الذي ألقت السلطات السورية القبض عليه في ؟وفي قلب ريف اللاذقية، من قرية بسنادا، وُلد هذا الرجل الذي تحوّل إلى رمز من رموز وحشية نظام الأسد المعزول.والستيني نبيل دريوسي، لم يكن مجرّد عنصر عادي في آلة القمع، بل كان ينفذ أجندة والدمار بيد من حديد.ولم تكن مجرد معارك، بل كانت جرائم حرب بحق المدنيين والثوار الذين رفعوا سلاحهم دفاعًا عن الحرية.ودريوسي لم يكتفِ بإطلاق الرصاص، بل تميز بأبشع جرائم التمثيل بجثث ضحاياه، حيث تداول ناشطون مقاطع مرعبة يظهر فيها وهو يلعب كرة القدم برؤوس مقطوعة.ومنشوراته على وسائل التواصل لم تكن إلا تهديدًا مباشرًا لكل من حلم بالحرية، صرخات أطلقها لتحذير الثوار في ذلك الوقت "لا لمن يقف ضد نظام الأسد".والنهاية كانت حتمية.. حيث تمكنت قوات الأمن الداخلي في عملية نوعية عند حاجز دوار "رأس الشمرة"، من القبض على هذا المجرم.وذكرت السورية ان "نبيل دريوسي متورط في جرائم لا تُغتفر، تشمل قطع الرؤوس والتمثيل بجثث المدنيين، وكل ذلك كان بمثابة إهانة صارخة للإنسانية".