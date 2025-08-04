الكشف عن أسباب مقتل الفنانة العراقية ديالا الوادي في دمشق

ووفق المعلومات التي أوردها لحقوق الإنسان، فقد طارد الجاني الضحية حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفّذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.وديالا الوادي هي ابنة المايسترو والموسيقي الأكاديمي العراقي صلحي الوادي، مؤسس المعهد العالي للموسيقا والدراما في دمشق ومدير العربي الذي أصبح يحمل اسمه لاحقًا.من جانبها، نعت ديالا في منشور على " " قائلة: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها إنا لله و إنا إليه ".