تواقيع نيابية في الكونغرس تطالب ترامب بالاعتراف بفلسطين

ويأتي هذا التحرك المتصاعد في سياق تصاعد القلق داخل إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وقد بدأت انتقادات غير معتادة تصدر مؤخرا حتى من بعض الجمهوريين ونواب ديمقراطيين معروفين بدعمهم القوي لإسرائيل، وذلك بعد تزايد التقارير التي تشير إلى وجود مجاعة في القطاع المحاصر.وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى الرئيس ترامب ووزير الخارجية : "لقد كشفت هذه اللحظة المأساوية للعالم عن الحاجة المُلحّة والمتأخرة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".وأشار النواب في رسالتهم إلى تعهّد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، وهو الموقف الذي واجه انتقادات حادة من روبيو.وكتب النواب: "نشجع الحكومات التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما في ذلك ، على القيام بذلك".وتأتي هذه الرسالة في وقت يشهد تزايدا ملحوظا في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من جانب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا.غير أن من غير المتوقع أن تتبع الولايات المتحدة هذا الاتجاه، إذ إن لطالما اتخذت موقفا داعما بقوة لإسرائيل ورئيس وزرائها .ومع ذلك، أبدى ترامب مؤخرا بعض التردد، حيث صرح لـ"أكسيوس" أنه يعمل على خطة لتأمين الغذاء لسكان غزة، بعدما عبّر عن شكوكه في تصريحات نتنياهو التي تنفي وجود مجاعة هناك.ومن الملاحظ أن عدد النواب الديمقراطيين الموقعين على الرسالة الجديدة يقارب ثلاثة أضعاف عدد من أيدوا في عام 2023 قرارا قدّمه النائب آل غرين يؤكد "حق في الوجود".