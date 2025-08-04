ترامب ونتنياهو يستعدان لتوجيه "إنذار نهائي" لحماس

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مصدر مطلع، أن الرئيس ونتنياهو يطوران إنذارا نهائيا لـ"حماس" يطالبها بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع وموافقتها على نزع سلاحها.وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت سابقا أن والولايات المتحدة قد تحتاجان إلى شهور لإعداد صفقة جديدة مع "حماس".وجاء في تقرير الصحيفة: "يُقال إن نتنياهو وترامب يعملان على اقتراح جديد يتضمن تقديم نهائي لحماس، وفقًا لشروط هذا الإنذار، يتعين على حماس الإفراج عن الأسرى المتبقين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين والموافقة على شروط لوقف الأعمال القتالية، بما في ذلك نزع سلاح الحركة. وإلا، فإن الجيش الإسرائيلي سيستمر في حملته"، حسبما أشارت الصحيفة.