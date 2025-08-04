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ترامب ونتنياهو يستعدان لتوجيه "إنذار نهائي" لحماس
دوليات
2025-08-04 | 08:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
162 شوهد
ذكرت "
نيويورك
تايمز" أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
ورئيس وزراء
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
يعدان إنذارا نهائيا لتوجيهه لحركة "حماس"، يشمل إفراجها عن الرهائن وإلقاءها السلاح.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مصدر مطلع، أن الرئيس
ترامب
ونتنياهو يطوران إنذارا نهائيا لـ"حماس" يطالبها بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع
غزة
وموافقتها على نزع سلاحها.
وكانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد ذكرت سابقا أن
إسرائيل
والولايات المتحدة قد تحتاجان إلى شهور لإعداد صفقة جديدة مع "حماس".
وجاء في تقرير الصحيفة: "يُقال إن نتنياهو وترامب يعملان على اقتراح جديد يتضمن تقديم
إنذار
نهائي لحماس، وفقًا لشروط هذا الإنذار، يتعين على حماس الإفراج عن الأسرى المتبقين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين والموافقة على شروط لوقف الأعمال القتالية، بما في ذلك نزع سلاح الحركة. وإلا، فإن الجيش الإسرائيلي سيستمر في حملته"، حسبما أشارت الصحيفة.
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