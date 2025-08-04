قتل سائح إسرائيلي في أمريكا

ووفقًا لما أورده موقع "واللا"، فإن الضحية يعتقد أنه رجل في الأربعينات من عمره، وقد عثر على جثته على بعد نحو 15 دقيقة من السياحي.وأشار التقرير إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى أن الجريمة ذات دوافع معادية للسامية، وهو ما هدّأ نسبيًا من المخاوف التي رافقت الخبر في الساعات الأولى.وفي سياق متصل، كان قد قتل رجلان إسرائيليان يعملان في مجال الأعمال، في حادثتين منفصلتين وقعتا في منطقة بمدينة لوس أنجلوس خلال شهر أبريل.وعلى الرغم من عدم وجود أدلة واضحة على أن تلك الهجمات كانت بدافع معاداة السامية، إلا أن المجتمع اليهودي في لوس أنجلوس ظل في حالة من الحذر والترقب.