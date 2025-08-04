روسيا تستبق زيارة مبعوث ترامب لها بالتحذير من النووي

يأتي ذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي بأنه أمر بإعادة تمركز غواصتين نوويتين أمريكيتين.وذكرت الروسية للأنباء اليوم الإثنين نقلا عن مصادر روسية وأمريكية أن ستيف ويتكوف للرئيس الأمريكي سيزور يوم الأربعاء.وحدد ترامب يوم الجمعة المقبل موعدا نهائيا لروسيا للقبول بإنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا فإنها ستواجه عقوبات جديدة.وفي أول رد فعل علني على تصريحات ترامب، قلل الكرملين من أهميتها وقال إنه لا ينوي الدخول في جدال علني مع الرئيس الأمريكي.وكان ترامب قد أمر يوم الجمعة الما ضي بنشر غواصتين نوويتين في "مناطق مناسبة" ردا على تعليقات للرئيس الروسي السابق بشأن احتمال نشوب حرب بين البلدين المسلحين نوويا.وقال المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "في هذه الحالة، من الواضح أن الغواصتين الأمريكيتين في حالة تأهب قتالي بالفعل. هذه عملية مستمرة، هذا أول شيء".وأضاف أنه "لكن بشكل عام، بالطبع، لا نرغب في التورط في مثل هذا الجدل ولا نرغب في التعليق عليه بأي شكل من الأشكال. نعتقد أنه يجب على الجميع توخي الحذر الشديد في الخطاب النووي".تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية، في ظل تهديد ترامب بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومشتري نفطها، بما في ذلك الهند والصين، ما لم يوافق الرئيس بحلول يوم الجمعة المقبل على إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف في أوكرانيا.وقال الأسبوع الماضي إن محادثات السلام أحرزت بعض التقدم الإيجابي، لكنه أكد أن روسيا تحتفظ بالزخم في الحرب، في إشارة إلى عدم تغيير موقفه رغم اقتراب الموعد النهائي.وأعلن ترامب أنه قد يرسل مبعوثه ستيف ويتكوف إلى روسيا يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.وكان ويتكوف قد أجرى محادثات مطولة مع بوتين في عدة زيارات سابقة، لكنه لم يتمكن من إقناعه بالموافقة على وقف إطلاق النار.وامتنع الكرملين عن الإفصاح عما إذا كانت هذه الزيارة المقترحة تأتي بناء على طلب ، ولم يوضح أيضا ما يأمل في تحقيقه منها.وقال بيسكوف "نحن دائما سعداء بزيارة السيد ويتكوف إلى موسكو، ويسعدنا دائما التواصل معه. نعتبرها مهمة وذات مغزى ومفيدة للغاية".