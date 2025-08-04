وفي تصريح لوسائل الإعلام البريطانية، قالت ميشيل ويلسون، البالغة من العمر 52 عاما، وهي أم لثلاثة أبناء وتعمل في مجال الرعاية الصحية وتقيم في مدينة ساوثبورت بمقاطعة ميرسيسايد البريطانية، إنها كانت تعتزم خوض تجربة الطيران المظلي برفقة صديقتها خلال عطلتها في مدينة التونسية.غير أن المنظمين أبلغوهما بأن سرعة الرياح لا تسمح بإجراء الرحلات الثنائية، ما اضطرهما إلى القيام بالقفزة بشكل فردي، على أن يرافق كل واحدة منهما أحد موظفي المركز.وأضافت: "صديقتي صعدت أولا واستمتعت بالرحلة دون أي مشاكل، وكانت هناك مسافة واضحة بين جسدها وجسد المرافق. لكن تجربتي كانت مختلفة تماما".وأوضحت أنها شعرت بضغط غير مريح عندما لاحظت المرافق يسحب الجزء الخلفي من ملابس السباحة ويشد حزام الأمان ليقربها منه، مضيفة: "كان يحتضنني بساقيه من الخلف، ثم شعرت بيد تلمس ساقي، وكان يتحرك للأمام والخلف وكأنه يحتك بي، ويتحدث إليّ بالعربية. شعرت بالرعب وعدم الحيلة بينما كنت معلقة في الهواء".ووصفت التجربة بأنها "مروعة" وأنها شعرت بـ"الانتهاك والخوف الشديد"، مؤكدة أن المرافق كان شابا لا يتجاوز عمره العشرين عاما.وبمجرد هبوطها، انفجرت بالبكاء وتوجهت إلى الرياضات المائية لتقديم شكوى، ثم إلى الشرطة المحلية.وأوضحت أن الحادثة أثرت على بقية عطلتها التي كانت قد دفعت مقابلها حوالي 6000 جنيه إسترليني عبر شركة "إيزي جيت"، برفقة ابنتها "17 عاما" وولديها التوأم "16 عاما" وصديقة ابنتها.وقالت ويلسون: "نتوقع بعض المزاح أو التعامل العادي من الرجال في بعض البلدان، لكن ما حدث لم يكن مزاحا، بل اعتداء جنسيا صريحا".وأشارت إلى أن السلطات التونسية قامت باعتقال المشتبه به، فيما تتابع شركة التأمين ووزارة الخارجية البريطانية القضية.من جانبها، أعربت شركة "إيزي جيت" عن أسفها للواقعة مؤكدة أن سلامة ورفاهية عملائها تأتي في مقدمة أولوياتها، وقالت في بيان: "نحن مستمرون في دعم السيدة ويلسون ونتعاون عن كثب مع شركائنا في الفندق ومركز الرياضات المائية للتحقيق في الحادث".