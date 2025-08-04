تحذير دولي هام.. زلزال محتمل سيضرب هذه المناطق

ويرجع الباحث الفيزيائي الأمريكي التحذير إلى تأثير طاقة كهرومغناطيسية ناتجة عن محاذاة القمر والشمس بزاوية 120 درجة، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات جيولوجية في دول مثل ، ، ، مصر، ، والجزائر.وأوضح ريتشارد كوردارو في دراسته، أن "أجهزة قياس المغناطيسية رصدت "شذرات مغناطيسية" على شكل حرف "U" ناتجة عن محاذاة القمر والشمس بزاوية 120 درجة"، مشيرا إلى أن "هذه الشذرات، التي تتحرك بسرعة عبر خطوط المجال المغناطيسي الأرضي، قد وصلت بالفعل إلى ، مما يزيد من احتمالية حدوث زلازل في المنطقة".وقال كوردارو: "الطاقة قد انتقلت شمالا وتظهر على أجهزة قياس المغناطيسية حول . قد نشهد زيادة في النشاط الزلزالي في المناطق التي انتقلت فيها الطاقة، حتى مع ضعفها".وأضاف أن "هذه الطاقة الكهرومغناطيسية ستبدأ في التأثير على سلسلة جبال جنوب ، لكنها ستنتقل بسرعة إلى البحر المتوسط، مما قد يؤثر على دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا".وأشار إلى أن "التأثير قد يكون متوسطا بتصنيف 10/45 (حوالي 50-70% بناء على الأنماط السابقة)"، داعيا إلى "مراقبة أجهزة قياس المغناطيسية المحلية في المناطق المتضررة المحتملة".ولم يحدد كوردارو توقيتا دقيقا للزلازل المحتملة، لكنه أكد أن "تأثير المحاذاة الفلكية لم ينته بعد"، حاثا السلطات في الدول المعنية على "تعزيز أنظمة الرصد الزلزالي لمواجهة أي مخاطر محتملةالخلفية المعلوماتية".وتقع منطقة المتوسط وشمال إفريقيا على تقاطع لوحات تكتونية رئيسية، مثل اللوحة الأفريقية واللوحة الأوراسية، مما يجعلها عرضة للزلازل، وشهدت المنطقة زلازل مدمرة في الماضي، مثل تركيا وسوريا عام 2023، الذي بحياة الآلاف، وزلزال في نفس العام.وفكرة ربط النشاط الزلزالي بالظواهر الفلكية ليست جديدة، فقد أشارت دراسات سابقة إلى أن محاذاة الكواكب أو تأثيرات الجاذبية القمرية والشمسية قد تؤثر على الإجهادات في القشرة الأرضية، خاصة في مناطق الصدوع الضحلة.