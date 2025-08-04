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تحذير دولي هام.. زلزال محتمل سيضرب هذه المناطق
دوليات
2025-08-04 | 13:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
872 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أثارت دراسة أمريكية للباحث الفيزيائي بجامعة أريزونا ريتشارد كوردارو مخاوف واسعة في مصر وتونس والجزائر، بعد تحذيره من احتمال وقوع زلازل في
منطقة البحر الأبيض المتوسط
وشمال إفريقيا.
ويرجع الباحث الفيزيائي الأمريكي التحذير إلى تأثير طاقة كهرومغناطيسية ناتجة عن محاذاة القمر والشمس بزاوية 120 درجة، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات جيولوجية في دول مثل
إيطاليا
،
اليونان
،
تركيا
، مصر،
تونس
، والجزائر.
وأوضح ريتشارد كوردارو في دراسته، أن "أجهزة قياس المغناطيسية رصدت "شذرات مغناطيسية" على شكل حرف "U" ناتجة عن محاذاة القمر والشمس بزاوية 120 درجة"، مشيرا إلى أن "هذه الشذرات، التي تتحرك بسرعة عبر خطوط المجال المغناطيسي الأرضي، قد وصلت بالفعل إلى
منطقة البحر الأبيض المتوسط
، مما يزيد من احتمالية حدوث زلازل في المنطقة".
وقال كوردارو: "الطاقة قد انتقلت شمالا وتظهر على أجهزة قياس المغناطيسية حول
البحر الأبيض المتوسط
. قد نشهد زيادة في النشاط الزلزالي في المناطق التي انتقلت فيها الطاقة، حتى مع ضعفها".
وأضاف أن "هذه الطاقة الكهرومغناطيسية ستبدأ في التأثير على سلسلة جبال جنوب
وسط المحيط الأطلسي
، لكنها ستنتقل بسرعة إلى البحر المتوسط، مما قد يؤثر على دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا".
وأشار إلى أن "التأثير قد يكون متوسطا بتصنيف 10/45 (حوالي 50-70% بناء على الأنماط السابقة)"، داعيا إلى "مراقبة أجهزة قياس المغناطيسية المحلية في المناطق المتضررة المحتملة".
ولم يحدد كوردارو توقيتا دقيقا للزلازل المحتملة، لكنه أكد أن "تأثير المحاذاة الفلكية لم ينته بعد"، حاثا السلطات في الدول المعنية على "تعزيز أنظمة الرصد الزلزالي لمواجهة أي مخاطر محتملة
الخلفية المعلوماتية".
وتقع منطقة
البحر الأبيض
المتوسط وشمال إفريقيا على تقاطع لوحات تكتونية رئيسية، مثل اللوحة الأفريقية واللوحة الأوراسية، مما يجعلها عرضة للزلازل، وشهدت المنطقة زلازل مدمرة في الماضي، مثل
زلزال
تركيا وسوريا عام 2023، الذي
أودى
بحياة الآلاف، وزلزال
المغرب
في نفس العام.
وفكرة ربط النشاط الزلزالي بالظواهر الفلكية ليست جديدة، فقد أشارت دراسات سابقة إلى أن محاذاة الكواكب أو تأثيرات الجاذبية القمرية والشمسية قد تؤثر على الإجهادات في القشرة الأرضية، خاصة في مناطق الصدوع الضحلة.
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