العثور على 32 جثة مقطوعة في المكسيك

وأشارت في ولاية غواناخواتو بوسط البلاد إلى أن الجثث تم العثور عليها في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا في الولاية.وأضافت أنه تم التعرف على هويات 15 شخصا من أصل الـ 32.وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الجثث كانت مقطوعة، ولذلك تطلب فحصها استخدام أساليب خاصة للتعرف على هويات أصحابها.ولم تكشف النيابة العامة المزيد من المعلومات عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم أو سبب وفاتهم.وتجدر الإِشارة إلى أن تشهد منذ سنوات أعمال عنف واسعة في مختلف المناطق في البلاد، متعلقة بأنشطة العصابات المسلحة وتجار .