بركان في كامتشاتكا الروسية يبدأ بقذف الحمم

والقنابل البركانية هي كتل من الحمم البركانية تنطلق من فوهة البركان أثناء ثورانه. تتصلب هذه القذائف أثناء انطلاقها، وتتحول إلى قنابل حجرية، وقد تبقى داخلها مواد سائلة ساخنة تنفجر عند سقوطها.ويذكر أن كليوتشيفسكوي بدأ بقذف الحمم البركانية في 30 يوليو، وذلك بعد قوي يعد الأقوى في هذه المنطقة منذ 70 عاما.وتتدفّق حاليا الحمم البركانية على منحدر جبل كليوتشيفسكوي، وقد وصلت إلى مسافة 3.4 كيلومترات. وكان معهد علم البراكين والزلازل قد أفاد بأن البركان قذف عمودا من الرماد والدخان إلى ارتفاع 8 كيلومترات، وامتد عمود الرماد لمسافة 110 كيلومترات باتجاه الشرق الجنوبي الشرقي.وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الزلزال القوي، ازداد نشاط براكين أخرى في ، مثل أفاتشينسكي، وشيفيلوتش، وموتنوفسكي، وكامبالني، وفي 3 أغسطس، ثار بركان كراشينينيكوف للمرة الأولى منذ 600 عام.