واشنطن تهدد 3 دول

وأوضح ويتاكر في مقابلة مع قناة "بلومبرغ تي في": "إن العقوبات الثانوية والرسوم ضد الذين يمولون هذه الحرب من خلال شراء النفط الروسي، مثل والهند والبرازيل، هي الخطوة التالية الواضحة نحو إنهاء النزاع".ووفقا للدبلوماسي الأمريكي، فإن هذه الإجراءات "ستضرب حقا" مصادر دخل .وفي وقت سابق، أكد ويتاكر في بث لقناة Newsmax أن الرئيس الأمريكي يسعى من خلال فرض عقوبات على مستوردي النفط الروسي إلى "خلق الظروف" لتحقيق السلام.وكتب على منصة "تروث سوشل" يوم 4 أغسطس الجاري أنه سيرفع الرسوم الجمركية بشكل كبير على الهند بسبب استيرادها وإعادة بيع النفط الروسي. وقبل ذلك، أعلن رئيس أن ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات . وأضاف أن الهند "كانت دائما تشتري الجزء الأكبر من معداتها العسكرية من روسيا"، وهي "إلى جانب الصين، أكبر مشتر" للطاقة الروسية.من جانبه، وصف انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيراد الروسي بأنها غير مبررة، إذ أن الدول الغربية كانت تشجع سابقا مثل هذه التجارة ولا تزال تستمر في شراء السلع والخدمات من روسيا.