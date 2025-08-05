ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني تعليقه على الاجتماع المرتقب بأن "المفاوضات، التي كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لم تُفضِ في النهاية إلى نتيجة، ولا تبدو الآن قريبة أو ممكنة"، معتبرا أن تدير ظهرها لجهودها المبذولة للتوصل إلى اتفاق.بدورها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤول سياسي رفيع، إنه لا يوجد حتى الآن قرار نهائي من نتنياهو بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بشن هجوم جديد والدخول إلى بقية مناطق قطاع غزة، لكن التوجّه نحو هذا الخيار يتصاعد.الاحتلال مطروحومساء أمس الاثنين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة لتشمل كل المناطق بما فيها تلك التي يمكن أن يوجد بها الأسرى.وأضافت المصادر أن نتنياهو اتخذ القرار رغم من معارضة ، وأن حصل على ضوء أخضر من ، ونقلت عن نتنياهو قوله إن احتلال كامل القطاع أمر مطروح.في المقابل، قالت مصادر إن رئيس الأركان إيال زامير قد إذا تم تنفيذ خطة احتلال القطاع كاملا.كما أشارت المصادر إلى أن صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.ونقلت ، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن "القرار قد اتُّخذ، ونتجه نحو احتلال كامل للقطاع وحسم المعركة مع حماس"، على حد زعمهم.معارضة أمنيةمن جهتها، نقلت "يسرائيل هيوم" عن مقربين من زامير أن هدفه الوحيد هو "هزيمة حماس وإعادة الرهائن دون الانجرار إلى مصيدة إستراتيجية".كما نقلت عن المقربين من رئيس أركان الجيش أنه يطالب منذ فترة بعقد اجتماع كابينت لمناقشة خطط الجيش في غزة، لكن نتنياهو يمنعه من عرض خطته، وأن هذه الخطة تتضمن تطويق مواقع معينة في القطاع والضغط على حماس لتهيئة الظروف لإطلاق سراح المحتجزين.وشددت على أن زامير يعارض احتلال القطاع بالكامل خشية على حياة المحتجزين وتآكل قدرات قوات الجيش.معارضة عائلات المحتجزينولقيت الأنباء برغبة نتنياهو احتلال قطاع غزة معارضة شديدة لدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن عائلات الأسرى أن اجتياح غزة يعني خسارة المحتجزين ومزيدا من القتلى في صفوف الجنود.كما اتهمت العائلات الحكومة بإحباط صفقات لإنقاذ المحتجزين بشكل متعمد وبتضليل الرأي العام.وأوضحت العائلات أن كبار المسؤولين الأمنيين قدموا للحكومة خيارات عملية "لعودة الأسرى وإخضاع حماس، لكن الحكومة رفضت وأفشلت وأضاعت الفرص".وذكّرت عائلات الأسرى بقتل 50 جنديا منذ استئناف الحرب، دون إنجازات عسكرية أو عودة للمحتجزين.