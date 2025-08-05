اليونيسف: 28 طفلا يقتلون يوميا في غزة

وأشارت المنظمة إلى أن "هذا العدد يعادل محو فصل دراسي كامل يوميا"، مشيرة إلى "انهيار الخدمات الأساسية في القطاع".وأوضحت أن "الأطفال في يواجهون خطر يوميا جراء "القصف الإسرائيلي، ونقص الغذاء والماء والدواء، وغياب الخدمات الحيوية"، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال "بحاجة ماسة إلى حماية عاجلة، وإلى وقف فوري لإطلاق النار".وفي سياق متصل، أفادت بأن أكثر من 1500 فلسطيني قتلوا منذ مايو الماضي أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء عند نقاط توزيع المساعدات التي قامت بـ"عسكرتها"، إلى جانب قوافل الأمم المتحدة.وبدءا من 27 ايار، باشرت إسرائيل تنفيذ آلية توزيع مساعدات عبر ما يسمى "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من تل أبيب وواشنطن، وترفضها الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، معتبرة إياها تجاوزًا للإشراف الدولي الإنساني.وبحسب ، ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار الإسرائيلي على المنتظرين عند نقاط المساعدات إلى 1516 قتيلا، وأكثر من 10,067 مصابا.وأعلنت حكومة غزة أن إسرائيل سمحت بدخول 14% فقط من حجم المساعدات المطلوبة خلال الايام الـ8 الأخيرة، مشيرة إلى أن تلك الكميات تعرضت للسرقة الممنهجة ضمن خطة " والتجويع".ودعت الحكومة إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، "ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين العزّل".