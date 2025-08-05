ارتفاع عدد الوفيات بغرق قارب مهاجرين قبالة اليمن

وذكرت المصادر أن القارب كان يقل 170 مهاجرا وأنه تم إنقاذ 42 منهم.وكانت للهجرة، التابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن انقلاب قارب كان يحمل مهاجرين أفارقة قبالة ساحل ، أسفر عن وفاة 56 شخصا.ويعد الحادث الأحدث في سلسلة من غرق قوارب قبالة ساحل اليمن، مما أسفر عن مقتل المئات الذين كانوا يحاولون الهجرة إلى دول أخرى.وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بأن القارب غرق قبالة بلدة شقرة الساحلية في الجنوبية باليمن.وقال مدير أمن أبين مساء الاثنين، إن هناك عملية جارية بحثا عن المفقودين، مضيفا أنه تم انتشال جثة قائد القارب، وهو مواطن ، بين 14 جثة أخرى قبالة ، عاصمة المحافظة.