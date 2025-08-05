لبنان.. تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح

أعلن اللبناني ، الثلاثاء، عن تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة.

وقال سلام خلال مؤتمر صحافي، "قررنا استكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي لوقف الأعمال العدائية".

وأضاف "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة وعرضها على ".

وأوضح اللبناني "كلفنا الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ جدد، اليوم الثلاثاء، التأكيد على رفض الحزب تسليم سلاحه، فيما توعد بقصف " " في حال قررت الذهاب إلى "عدوان واسع" على .