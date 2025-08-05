هزة أرضية في الإمارات

وأشارت محطات إلى أن الهزة وقعت الساعة 20:35 اليوم الثلاثاء، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.وأشارت الى ان "الهزة كانت بقوة 2.0 درجة على مقياس ريختر في مدينة خورفكان".