نجل نتنياهو يتهم زامير بقيادة "تمرد عسكري"

ووفقا لصحيفة " " العبرية، جاء الهجوم على خلفية وصول الخلاف بين قادة الجيش الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو إلى "نقطة الغليان"، على خلفية الحديث عن عزم إعادة احتلال قطاع ومعارضة زامير لذلك.ولم يعلق الجيش الإسرائيلي رسميا على التصريحات الصادرة مساء الاثنين عن مقربين من نتنياهو بشأن قراره "المضي قدما في احتلال كامل لقطاع غزة"، وأن "القرار اتخذ وإن كان يعارضه فعليه ".وشن يائير هجوما حادا على زامير وذلك في تعليق له على منشور للمعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يهوشوع، عبر منصة "إكس"، دعا فيها إلى الوقوف أمام الشعب وتوضيح التكاليف المتوقعة لاحتلال كامل قطاع غزة.وكتب يهوشوع: "إذا كان نتنياهو يرغب حقا في اتخاذ قرار دراماتيكي ومثير للجدل إلى هذا الحد لدى الجمهور الإسرائيلي، مثل احتلال مدينة غزة ومخيمات الوسط، فعليه أن يقف أمام الأمة ويوضح ما هي الأثمان المتوقعة من حيث حياة المختطفين (الأسرى بغزة) والجنود الذين سيسقطون، وأن يُعلن تحمّله الكامل للمسؤولية، رغم معارضة الجيش".وردا على ذلك كتب : "إذا كان الشخص الذي أملى عليك التغريدة هو من نعرفه جميعا، فهذا تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تُشبه ما كانت عليه جمهورية الموز في في سبعينيات الماضي. وهو فعل إجرامي تماما".يشار إلى أنه قبل دقائق قليلة من نشر التسريبات الصادرة عن مقربين من نتنياهو، والتي تضمنت دعوة صريحة لزامير إلى الاستقالة إذا كانت خطة الاحتلال الكامل للقطاع "لا تناسبه"، أعلن الجيش خطوة تُعتبر بمثابة رد عملي على اقتراح احتلال غزة.