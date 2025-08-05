لبنان.. مسيرات بالدراجات النارية دعما لموقف نعيم قاسم ورفضا لتسليم السلاح

وجال مناصرو " " الطرقات، رافعين الرايات، وهتفوا دعما وتأييدا لـ"حزب الله" ومواقف أمينه العام ، وتعبيرا عن رفضهم لتسليم السلاح.وتأتي هذه المسيرات في وقت أكد فيه نعيم قاسم العدوان الإسرائيلي هو المشكلة في اتفاق وقف إطلاق النار وليس سلاح "حزب الله"، مشددا على أنه يجب أولا حل مشكلة العدوان، وبعدها تناقش مسألة السلاح.وشدد قائلا: "المقاومة بخير.. قوية تمتلك الإيمان والإرادة ومصممة على أن تكون سيدة في بلدها وأن يكون عزيزا مستقلا وجمهورها صامدا ومتماسكا، والمجاهدون مستعدون لأقصى التضحيات".هذا وعقد اليوم جلسة اعتبرت "استثنائية ومفصلية"، إذ تصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد "، حيث أوضح رئيس الحكومة في ختام الجلسة أنه "تم تكليف بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي وتقديمها إلى "، مؤكدا على "حق لبنان في بحال حصول أي اعتداء".وتابع: "قررنا استكمال النقاش بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأمريكي لوقف الأعمال العدائية".في حين انسحب وزراء الثنائي "أمل وحزب الله" من الجلسة، لعدم موافقتهم على قرار حصر السلاح بيد الدولةوأشار وزير الإعلام إلى أن مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة .