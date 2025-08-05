في لبنان.. تغيير اسم جادة حافظ الأسد الى زياد الرحباني

وقال وزير الإعلام اللبناني بعد اجتماع : " قرر مجلس الوزراء تغيير اسم جادة لتصبح جادة بقرار من الرئيس وموافقة مجلس الوزراء".وأضاف مرقص: "انسحاب وزراء الثنائي امل وحزب الله لعدم موافقتهم على قرار حصر السلاح بيد الدولة".وتابع: "مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد ".وانتهت جلسة اليوم الثلاثاء، وتم تأجيل مناقشة بند "حصرية السلاح" إلى الجلسات المقبلة.