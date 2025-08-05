سيول مدمرة تجرف قرية هندية وتبتلع المباني

أبانت لقطات موثقة اللحظة المروعة التي جُرفت فيها قرية هندية بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئ (انفجار سحابي) في سيول جارفة بولاية أوتاراخند الشمالية.

ولقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، ويُخشى أن يكون العشرات لا يزالون محاصرين في قرية دهَرالي، بعد أن اجتاحت موجة هائلة من المياه القادمة من أحد الجبال القرية وابتلعت المباني.

وغمرت مياه الفيضانات المنازل، وجرفت الطرق، ودمرت السوق المحلية. وقال شهود عيان من قرية مجاورة إن التدفق المفاجئ لم يمنح الناس وقتا للهروب.



وصرح براشانت آريا، وهو مسؤول إداري، قائلا: "حوالي 12 فندقا جُرفت بالكامل، كما انهارت عدة متاجر"، مضيفا أن فرق الإنقاذ، بما في ذلك الجيش والشرطة ، تواصل البحث عن المفقودين.



وقال رئيس وزراء أوتاراخند بوشكار إن وكالات الإنقاذ تعمل "بكل طاقتها"، متابعا: "نبذل كل ما في وسعنا لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة".



وأفادت الهندية لإدارة الكوارث بأنها طلبت من توفير ثلاث طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، مع مواجهة المسعفين صعوبة في الوصول إلى المنطقة النائية.



وتوقعت هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة خلال الأيام المقبلة، وطلبت السلطات إغلاق المدارس في عدة مناطق، من بينها مدينتا دهرادون وهاريدوار.



