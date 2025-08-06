لهذا السبب.. الصين تعارض رفع العقوبات الدولية عن أحمد الشرع

ويوسع النص الأمريكي أيضًا نطاق الإعفاءات من العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في بشكل أفضل، ويتضمن إعفاءً ضيقًا من حظر الأسلحة لبضع وكالات تابعة للأمم المتحدة للقيام بإزالة الألغام الأرضية، وغيرها من الأعمال دون أن تخضع معداتها لقيود الاستخدام المزدوج.كما ذكرت المصادر الدبلوماسية أن المسودة الأمريكية الأصلية سعت إلى شطب من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، لكن تحسبًا لمعارضة أعضاء ، بما فيهم ، حذفت هذا البند من نصها الأخير. وستسعى بدلًا من ذلك إلى شطب الجماعة من القائمة من خلال التابعة للأمم المتحدة المعنية، والتي تعمل خلف .وتُعد الصين، العضو الدائم، أكبر عقبة أمام شطب هيئة تحرير من قائمة مجلس الأمن، إذ لا تزال قلقة إزاء دمج الجيش السوري رسميًّا للأويغور المنتمين إلى الحزب الإسلامي التركستاني، وهو جماعة جهادية عابرة للحدود الوطنية، هدفها المعلن إقامة "دولة إسلامية" في شينجيانغ وآسيا الوسطى.ومُنح عدد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد، الذي أنشأ الفرقة 84 خصوصًا لاستيعاب المقاتلين الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب.