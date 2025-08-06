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اول تعليق روسي على لقاء بوتين وممثل ترامب

دوليات

2025-08-06 | 08:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اول تعليق روسي على لقاء بوتين وممثل ترامب
215 شوهد

علق الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف، بعد انتهاء الاجتماع مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.

وأعرب دميترييف، عن ثقته بأن "الحوار سينتصر" وذلك بعد لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في الكرملين.

وفي وقت سابق، وصل المبعوث الأمريكي إلى موسكو، في زيارة تعد الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025. وقبل لقاء بوتين في الكرملين، عقد ويتكوف اجتماعاً مع دميترييف في وقت سابق من صباح اليوم.

واستمر الاجتماع بين الرئيس بوتين والمبعوث الرئاسي ويتكوف، في الكرملين، حوالي 3 ساعات.

وكتب دميترييف عبر حسابه في منصة "إكس": "شكراً للجميع على تمنياتكم الطيبة بنجاح زيارة ستيف ويتكوف إلى موسكو. الحوار سينتصر".
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