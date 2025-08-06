اول تعليق روسي على لقاء بوتين وممثل ترامب

وأعرب دميترييف، عن ثقته بأن "الحوار سينتصر" وذلك بعد لقاء المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي ، اليوم الأربعاء، في الكرملين.وفي وقت سابق، وصل المبعوث الأمريكي إلى ، في زيارة تعد الخامسة له إلى خلال عام 2025. وقبل لقاء في الكرملين، عقد ويتكوف اجتماعاً مع دميترييف في وقت سابق من صباح اليوم.واستمر الاجتماع بين الرئيس بوتين والمبعوث الرئاسي ويتكوف، في الكرملين، حوالي 3 ساعات.وكتب دميترييف عبر حسابه في منصة "إكس": "شكراً للجميع على تمنياتكم الطيبة بنجاح زيارة ستيف ويتكوف إلى موسكو. الحوار سينتصر".