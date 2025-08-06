الاردن.. 10 وزراء غادروا حكومة حسّان في التعديل الأول

أجرى الاردني ، الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته، إذ شمل خروج 10 وزراء من الفريق الحكومي، في خطوة تهدف إلى رفد بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.





كما شمل التعديل أيضا، خروج كل من وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب.



كما خرج من التشكيلة وزير دولة لتطوير القطاع العام أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات. وشمل التعديل مغادرة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة ، ووزير ، ووزير دولة أحمد علي العويدي.كما شمل التعديل أيضا، خروج كل من وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّاب.كما خرج من التشكيلة وزير دولة لتطوير القطاع العام أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.