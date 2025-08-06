خلال 6 شهور.. 135 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تحديد موعد حسم أزمة ريال مدريد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536209-638900844673387954.jpg
خلال 6 شهور.. 135 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية
دوليات
2025-08-06 | 09:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
كشفت شركة إعادة التأمين السويسرية العملاقة "سويس ري"، في تقديرات أولية نشرتها الأربعاء، أن الكوارث الطبيعية تسببت بخسائر اقتصادية عالمية بلغت 135 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ123 مليار دولار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشارت الشركة في بيانها إلى أن حرائق الغابات الضخمة في لوس أنجليس، إلى جانب العواصف العنيفة التي ضربت مناطق مختلفة في
الولايات المتحدة
، أسهمت في رفع كلفة المطالبات التي تحملتها شركات التأمين إلى 80 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقابل 62 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.
وصنّفت حرائق لوس أنجليس بوصفها أكبر الحوادث المؤمن عليها في تاريخ حرائق الغابات، حيث قُدّرت الأضرار المغطاة تأمينيًا بنحو 40 مليار دولار. ووصفت "
سويس ري
" هذه الخسائر بأنها "استثنائية"، وعزتها إلى استمرار الرياح لفترات طويلة، ونقص هطول الأمطار، إلى جانب طبيعة المنطقة المتضررة التي تضم كثافة عالية من المباني السكنية ذات القيمة المرتفعة والمملوكة لعائلات.
كما أوردت الشركة أن
زلزال
بورما
، الذي وقع في شهر مارس/آذار، كان من أبرز الكوارث الطبيعية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقد امتدت تأثيراته إلى
تايلاند
والهند والصين، فيما سجلت تايلاند وحدها خسائر مؤمّنًا عليها بلغت 1.5 مليار دولار.
ونبّه التقرير إلى أن النصف الثاني من العام عادةً ما يشهد ارتفاعًا في التكاليف التأمينية، بسبب موسم
الأعاصير
في
شمال المحيط الأطلسي
، والذي يُتوقع أن يزيد من حجم الخسائر خلال ما تبقى من العام.
وصرّح جيروم هيغلي، كبير خبراء الاقتصاد في "سويس ري"، بأن "التركيز على الوقاية والتكيّف يُعد الوسيلة الأكثر فعالية لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود"، مشيرًا إلى أهمية الحد من الخسائر قبل وقوعها عبر التخطيط والإجراءات الاستباقية.
وأوضح هيغلي أن "رغم أن كلفة هذه الإجراءات قد تبدو مرتفعة، إلا أن الدراسات التي أجرتها المجموعة تُظهر أن تدابير الحماية من الكوارث، كإنشاء السدود للوقاية من الفيضانات، يمكن أن تكون مجدية اقتصاديًا بما يصل إلى عشرة أضعاف كلفة عمليات إعادة البناء بعد وقوع الكارثة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات العراق النفطية خلال حزيران
06:17 | 2025-07-25
تقرير: 22 مليار دولار خسائر فيضانات تكساس
07:21 | 2025-07-08
الصحة العالمية: نواجه عجزا مقداره 1.7 مليار دولار خلال العامين المقبلين
13:44 | 2025-05-19
بلومبيرغ: 3 مليارات دولار خسائر "إسرائيل" المباشرة في حربها مع إيران
07:16 | 2025-06-28
الحرائق
الخسائر
نصف العام الحالي
شمال المحيط الأطلسي
الولايات المتحدة
المحيط الأطلسي
شمال المحيط
الأعاصير
سويس ري
تايلاند
من الخس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
28.31%
03:50 | 2025-08-05
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
محليات
27.28%
07:50 | 2025-08-05
عطلة رسمية لمدة 10 أيام في هذه المحافظة
07:50 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
عالم السيارات
24.17%
12:23 | 2025-08-05
3 طرق للتخلص من رائحة سيارتك الكريهة
12:23 | 2025-08-05
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
20.23%
02:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
02:25 | 2025-08-06
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
كان يا مكان
الله قادر أن يغمر جسدًا بالراحة بعد الألم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-06
كان يا مكان
الله قادر أن يغمر جسدًا بالراحة بعد الألم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-06
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-06
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
من الأخير
خائن الشيعة رسل الكتائب الى الفخ - من الأخير م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-05
من الأخير
خائن الشيعة رسل الكتائب الى الفخ - من الأخير م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
الأكثر مشاهدة
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
Live Talk
خطر انخفاض مناسيب المياه في نهرَي دجلة والفرات - Live Talk - الحلقة ٨٩ | 2025
10:30 | 2025-08-06
كان يا مكان
الله قادر أن يغمر جسدًا بالراحة بعد الألم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-06
كان يا مكان
الله قادر أن يغمر جسدًا بالراحة بعد الألم - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
08:00 | 2025-08-06
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-06
ناس وناس
منطقة ابو دشير بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-05
من الأخير
خائن الشيعة رسل الكتائب الى الفخ - من الأخير م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-05
من الأخير
خائن الشيعة رسل الكتائب الى الفخ - من الأخير م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
هنادي وليان
هنادي وليان قريبا على السومرية
11:00 | 2025-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات البلد 4-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 4-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-04
اخترنا لك
اغلاق للقاعدة واحتجاز المطلق.. الحصيلة الأولية للمصابين بحادثة "فورت ستيوارت" بأمريكا
13:23 | 2025-08-06
الهند ترد على قرار الرسوم الأميركية الجمركية
13:21 | 2025-08-06
طعن خباز بعد 4 سنوات من خلاف على "شطيرة"
13:13 | 2025-08-06
خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.. أبرز ردود الفعل والتصريحات السياسية والشعبية
13:09 | 2025-08-06
البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات ضد روسيا يوم الجمعة
13:00 | 2025-08-06
لعبة "البوبجي" تتسبب بمقتل مراهق واحراق منزل عائلة
12:58 | 2025-08-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.