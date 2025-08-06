خلال 6 شهور.. 135 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن حرائق الغابات الضخمة في لوس أنجليس، إلى جانب العواصف العنيفة التي ضربت مناطق مختلفة في ، أسهمت في رفع كلفة المطالبات التي تحملتها شركات التأمين إلى 80 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مقابل 62 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.وصنّفت حرائق لوس أنجليس بوصفها أكبر الحوادث المؤمن عليها في تاريخ حرائق الغابات، حيث قُدّرت الأضرار المغطاة تأمينيًا بنحو 40 مليار دولار. ووصفت " " هذه الخسائر بأنها "استثنائية"، وعزتها إلى استمرار الرياح لفترات طويلة، ونقص هطول الأمطار، إلى جانب طبيعة المنطقة المتضررة التي تضم كثافة عالية من المباني السكنية ذات القيمة المرتفعة والمملوكة لعائلات.كما أوردت الشركة أن ، الذي وقع في شهر مارس/آذار، كان من أبرز الكوارث الطبيعية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقد امتدت تأثيراته إلى والهند والصين، فيما سجلت تايلاند وحدها خسائر مؤمّنًا عليها بلغت 1.5 مليار دولار.ونبّه التقرير إلى أن النصف الثاني من العام عادةً ما يشهد ارتفاعًا في التكاليف التأمينية، بسبب موسم في ، والذي يُتوقع أن يزيد من حجم الخسائر خلال ما تبقى من العام.وصرّح جيروم هيغلي، كبير خبراء الاقتصاد في "سويس ري"، بأن "التركيز على الوقاية والتكيّف يُعد الوسيلة الأكثر فعالية لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود"، مشيرًا إلى أهمية الحد من الخسائر قبل وقوعها عبر التخطيط والإجراءات الاستباقية.وأوضح هيغلي أن "رغم أن كلفة هذه الإجراءات قد تبدو مرتفعة، إلا أن الدراسات التي أجرتها المجموعة تُظهر أن تدابير الحماية من الكوارث، كإنشاء السدود للوقاية من الفيضانات، يمكن أن تكون مجدية اقتصاديًا بما يصل إلى عشرة أضعاف كلفة عمليات إعادة البناء بعد وقوع الكارثة".