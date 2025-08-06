وقد تضمنت النصائح طرقا للإفراط في شرب الكحول وتعاطي ، بالإضافة إلى إرشادات حول إخفاء اضطرابات الأكل وكتابة رسائل انتحار مأساوية لوالديهم.وفحصت وكالة "أسوشييتد برس" أكثر من ثلاث ساعات من محادثات البرنامج مع باحثين انتحلوا شخصية مراهقين يتعرضون لسوء المعاملة. ورغم تقديم الروبوت تحذيرات عامة ضد السلوكيات الخطيرة، إلا أنه واصل تقديم خطط مفصلة وشخصية حول أساليب تعاطي المخدرات، وأنظمة غذائية قاسية، وطرق لإيذاء النفس.كما أجرى باحثو "مركز مكافحة الكراهية الرقمية" 1200 استفسار، وصنفوا أكثر من نصف الإجابات على أنها خطيرة.وصرح ، المدير التنفيذي للمركز: "اختبرنا أنظمة الحماية، وكانت النتيجة صادمة: لا توجد ضوابط فعالة تذكر، بل هناك مجرد إجراءات شكلية هشة".