البيت الأبيض يعلن فرض عقوبات ضد روسيا يوم الجمعة

ونقل موقع "أكسيوس"عن مصدر في : "لا يزال من المتوقع أن تُفرض العقوبات الثانوية يوم الجمعة".وكان الرئيس الأمريكي قد حذر سابقاً بأنه حدد مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاقيات بين وأوكرانيا، وبعد ذلك يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على وشركائها التجاريين، وفي 29 تموز، قال إنه يشعر بخيبة أمل تجاه روسيا والتقدم في التسوية، لذا قام بتقصير المهلة إلى 10 أيام.كما صرح نائب الممثل المؤقت للولايات المتحدة لدى في 31 تموز بأن يعتبر أن على روسيا وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق سلام بحلول 8 آب.