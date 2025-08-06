الهند ترد على قرار الرسوم الأميركية الجمركية

وقالت ، إن "قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند مؤسف جدا".وذكرت الوزارة، أنه "من المؤسف للغاية أن تختار فرض رسوم جمركية إضافية علينا"، مشيرة الى أن "الإجراءات الأمريكية غير عادلة وليست مبررة ومنطقية وسنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا الوطنية".ويرتبط القرار باستيراد النفط الروسي.ولفتت الخارجية ، إلى أن "وارداتها من الطاقة تستند إلى عوامل السوق وتهدف إلى ضمان أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة".وأشارت إلى أن "العديد من الدول الأخرى تستورد النفط الروسي أيضا لمصلحتها الوطنية"، معربة عن "أسفها البالغ لاستهداف الهند".وفي وقت سابق الأربعاء، وقع أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25%، وذلك "ردا على استمرار شراء النفط الروسي"، وفق ما أعلن .وهذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25% من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب "متبادلة" وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما، بحسب المرسوم.