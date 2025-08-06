اغلاق للقاعدة واحتجاز المطلق.. الحصيلة الأولية للمصابين بحادثة "فورت ستيوارت" بأمريكا

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة 7 من جنوده بالرصاص في حادث إطلاق نار بقاعدة بولاية الأمريكية، فيما شارت الى انه تم فرض حالة إغلاق على القاعدة واحتجاز مطلق النار.وأكدت القاعدة العسكرية أنه "تم فرض الإغلاق على المنشأة في الساعة 11:04 صباحا، وقوات إنفاذ القانون متواجدة في الموقع".وأشارت المتحدثة باسم ، إلى أنه تم إطلاع على حادث إطلاق النار والبيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب.وفي وقت سابق، أفاد بوقوع ضحايا في حادث إطلاق نار نشط داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في ولاية جورجيا اليوم الأربعاء.العديد من الصفحات الإخبارية المحلية تداولت مقطع فيديو لجنود قالت إنهم كانوا يهرعون داخل القاعدة إثر سماع دوي إطلاق النار. في وقت اشارت مصادر لإغلاق تام للقاعدة بعد حادثة إطلاق النار.