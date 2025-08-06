ترامب يعلن عن "تقدم كبير" خلال لقاء بوتين مع ويتكوف

قال اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أحرز "تقدما كبيرا" في اجتماعه مع الرئيس الروسي .

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال": "مبعوثي الخاص، ستيف ويتكوف، عقد للتو اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي ".

وتابع: "الجميع يتفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

واجتمع ويتكوف مع لمدة 3 ساعات تقريبا في مهمة في اللحظة الأخيرة سعيا لتحقيق انفراجة في الحرب التي استمرت 3 سنوات.

وكان ترامب قد هدد قبل أيام، بفرض عقوبات على إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.