"لاستعادة الأمن".. ترامب يرسل الحرس الوطني إلى واشنطن

وقال للصحفيين: "سأرسل للمساعدة في استعادة الأمن والنظام والسلامة العامة في العاصمة".وأكد ترامب أنه تم استدعاء 800 فرد من أفراد الحرس الوطني إلى العاصمة، مضيفا أنه قد يستدعي الجيش "إذا لزم الأمر"، بحسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.وأضاف: "لقد سيطرت على العاصمة عصابات عنيفة ومجرمون متعطشون للدماء، وحشود متجولة وشباب متهورون ومدمنو مخدرات ومشردون ولن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن".يأتي ذلك التصريح في ظل ما يُطلق عليه ترامب "يوم تحرير" العاصمة، التي وصفها بأنها "واحدة من أخطر المدن في العالم"، على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة العنيفة في المنطقة للعام الثاني على التوالي.وأشار الموقع إلى أنه يمكن لترامب أن يتولى مؤقتا واشنطن بموجب قانون المدينة.