"تواصل سري" بين طهران وواشنطن

ويأتي هذا التواصل في ظل تهديدات الرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية، في خضم الاحتجاجات الأخيرة في .وقالت المصادر إن "الاتصال، الذي جرى في نهاية الأسبوع، يبدو جزءا من جهود لكسب الوقت قبل أي تحرك أميركي قد يضعف النظام الإيراني".وأوضح "أكسيوس" أن "هذا أول مؤشر على أن قناة الاتصال المباشرة بين وطهران ما زالت مفتوحة، رغم الجمود في المفاوضات النووية وتبادل التهديدات بين البلدين".وأضاف المصدر أن "عراقجي وويتكوف ناقشا احتمال عقد اجتماع في الأيام المقبلة، لكن لم يتضح ما إذا كان الاتصال تم عبر الهاتف أو الرسائل النصية".والأحد، قال إن " تواصلت مع واشنطن واقترحت التفاوض حول ملفها النووي"، مؤكدا أن "اجتماعا جار ترتيبه، لكن قد نضطر للتحرك قبل الاجتماع بسبب التطورات الأخيرة".من جانبه، أكد المتحدث باسم بقائي أن "قناة الاتصال بين الوزير والمبعوث الأميركي مفتوحة وتتم تبادل الرسائل عند الحاجة".وأشار بقائي إلى "استمرار التواصل أيضا عبر الوساطة السويسرية"، لكنه وصف الرسائل الأميركية بأنها "متناقضة".ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع فريق لمناقشة خيارات دعم الاحتجاجات، مؤكدا أنه يدرس "خيارات قوية جدا" تشمل التدخل العسكري المحتمل.