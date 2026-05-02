أرقام تكشف فشل حصار مضيق هرمز

ويشير تحليل البيانات من منصة مارين ترافيك إلى عبور 53 سفينة مخالفة للقرار الأمريكي قادمة أو متجهة من وإلى موانئ إيرانية، أو ترفع العلم الإيراني، من بينها 11 سفينة مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.كما عبرت 28 سفينة أخرى المضيق مدرجة على قوائم العقوبات، وغير مرتبطة بالموانئ الإيرانية، ليكون إجمالي عدد السفن المخالفة 78 سفينة منذ بدء تنفيذ الحصار الأمريكي.وتكشف البيانات عن فشل عبور 11 سفينة للمضيق خلال الفترة نفسها، تديرها شركات مقرها في والهند وباكستان وتركيا.واعتمد التحليل على رصد الحركة المؤكدة لعبور السفن التي فعّلت جهاز التتبع الخاص بها خلال عبورها لمضيق هرمز.كما يظهر التحليل قيام سفن بإغلاق جهاز الإشارة الخاص بها قبل العبور، ما يعني أن الأرقام الواردة في التحليل قابلة للزيادة بشكل كبير.وكانت قد أعلنت أن الحصار يستهدف السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، من دون أن يشمل السفن العابرة بين موانئ غير إيرانية عبر مضيق هرمز.وحشدت ما لا يقل عن 15 سفينة، من بينها حاملة طائرات و11 مدمرة، في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" (CNN) نقلا عن مسؤول أمريكي.لكن بيانات التتبع خلال أول 24 ساعة من تنفيذ القرار تكشف أن لم تعر القرار الأمريكي اهتماما، حيث عبرت 5 سفن رفعت العلم الإيراني أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما ارتبطت 6 سفن أخرى بالموانئ الإيرانية، إما مغادرة منها أو متجهة إليها.وفيما أعلنت "سينتكوم" (CENTCOM) تحويل مسار 39 سفينة مخالفة، تكشف بيانات التتبع أن 50 سفينة غادرت مضيق هرمز متجهة من أو إلى موانئ إيرانية.ويشير التحليل إلى أن السفن المخالفة للقرار الأمريكي تنوعت في حمولاتها حيث شملت 36 سفينة نقل بضائع وحاويات، و11 سفينة نقل بضائع سائبة، و6 ناقلات نفط.وسجل يوم 28 أبريل/ نيسان الجاري الحركة الأكبر في عبور السفن المخالفة للقرار الأمريكي بعدد 10 سفن عبرت المضيق في الاتجاهين، وهو ما يشير بوضوح إلى تزايد عبور السفن الإيرانية للمضيق في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية.وسبق أن أعلن اعتراض ناقلة النفط تيفاني (TIFANI) في ، بدعوى أنها كانت تحمل على متنها مليوني برميل من النفط تم تحميلها من جزيرة خارك الإيرانية.كما اعترض الجيش سفينة الحاويات توسكا (TOUSKA) التي ترفع العلم الإيراني داخل خليج عُمان على بعد نحو 47 كم من السواحل الإيرانية.ووفق أحدث مستجدات المضيق، نشر الرئيس الأمريكي ترمب خريطة لمضيق هرمز على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" مشيرا إليه بـ"مضيق ترمب".فيما قال الرئيس الإيراني إن أي محاولة لفرض حصار بحري أو قيود تتعارض مع القانون الدولي محكوم عليها بالفشل.وفي اليوم الـ64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أي اتفاق تبرمه يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز أداة تهديد. وأوضح ترمب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين.