إصابة صيادين عراقيين بإطلاق نار من الجانب الكويتي
تحذير إيراني جديد للسفن المتواجدة قرب مضيق هرمز
دوليات
2026-05-03 | 15:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
537 شوهد
أصدرت بحرية
الحرس الثوري
الإيراني تحذيرات للسفن المتواجدة قرب
مضيق هرمز
، مؤكدة على ضرورة مغادرة مراسيها قبالة
رأس الخيمة
في الإمارات والابتعاد باتجاه دبي.
وأوضح
الحرس الثوري
في بيان: "توجه بحرية الحرس الثوري السفن المتواجدة قرب المضيق إلى مغادرة مراسيها قبالة
رأس الخيمة
والابتعاد باتجاه دبي، أو مواجهة العواقب".
ويأتي بيان الحرس الثوري مع تصاعد التوترات في
مضيق هرمز
، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني فرض سيطرة مشددة على المضيق وإغلاقه أمام السفن غير المنسقة معه، مما أثر على حركة الملاحة قرب السواحل الإماراتية بما في ذلك منطقة رأس الخيمة.
وأكد نائب رئيس
البرلمان الإيراني
علي نيكزاد
، في وقت سابق، أن مضيق هرمز يمثل "القنبلة الذرية الإيرانية"، مشددا على أن القيادة في
إيران
أصدرت أوامرها بألا يعود المضيق إلى وضعه السابق.
ومع بداية الهدنة في 8 نيسان الماضي، أعلنت
طهران
إعادة فتح المضيق، لكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت
واشنطن
فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية في 13 نيسان الماضي.
ضيف ثقيل يقبل على العراق
03:19 | 2026-05-02
ترقب لما سيحصل في العراق خلال ساعات.. تحذيرات لهذه الفئات
09:51 | 2026-05-03
09:51 | 2026-05-03
بداية اسبوع موفقة لاسعار الدولار في العراق
03:25 | 2026-05-02
03:25 | 2026-05-02
مصدر: واشنطن أفرجت عن شحنة مليار دولار وصلت لبغداد بطائرة شحن خاصة
03:38 | 2026-05-02
03:38 | 2026-05-02
عشرين
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة
Live Talk
ناس وناس
أسرار الفلك
صباحكم أحلى مع سلمى
منتدى سومر
طل الصباح
استديو Noon
عشرين
نشرة أخبار السومرية
العراق في دقيقة
Live Talk
ناس وناس
أسرار الفلك
صباحكم أحلى مع سلمى
منتدى سومر
طل الصباح
استديو Noon
