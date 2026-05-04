الدفاع الإماراتية تكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي



أعلنت رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من جهة باتجاه الدولة، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر دون تسجيل أي أضرار تُذكر.



وأوضحت الوزارة أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة تعود إلى عمليات الاعتراض الناجحة للتهديدات الجوية، مشيرة إلى جاهزية قواتها للتعامل مع أي مخاطر محتملة.



ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، مع الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة، خاصة عند تلقي الرسائل التحذيرية.