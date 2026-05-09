ألمانيا تواجه خطر إلغاء رحلات جوية بسبب نقص وقود الطائرات

وقال بايزل في مقابلة مع صحيفة Welt am إن بعض المطارات قد تشهد انخفاضا في القدرة التشغيلية بنسبة تصل إلى 10%، ما يعني تراجعا في عدد الرحلات أو إلغاءها على عدة خطوط جوية، مع احتمالية توقف بعض المسارات بالكامل، ما يهدد رحلات 20 مليون مسافر.وأوضح أن شركات الطيران المنخفضة التكلفة ستكون الأكثر تأثرا، حيث قد تلجأ إلى تقليل أو إلغاء رحلاتها على عدد من الوجهات، بينما ستصبح الرحلات المتبقية أقل توفرا وأكثر تكلفة.وفي السياق ذاته، حذر المدير التنفيذي للوكالة من أن أوروبا قد تواجه استنزافا في مخزون وقود الطائرات خلال نحو ستة أسابيع، ما يزيد من المخاوف بشأن استقرار قطاع الطيران خلال الفترة المقبلة.